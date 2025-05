Cortejo de horrores

O próprio STF tornou-se uma corporação autorreferente, com grande parte dos seus 11 integrantes unidos por laços políticos com o petismo que lhes forneceu a cadeira na corte suprema graças a um período de quase duas décadas de ocupação e loteamento do poder. O cúmulo do corporativismo alcançado por este tribunal, que um dia mereceu ser chamado de corte constitucional, foi a decisão de permitir a seus membros o julgamento de ações que envolvam escritórios jurídicos em que atuam advogados que são familiares dos togados. Negacionismo, cinismo, escolha você — enquanto tiver o direito de pensar — a palavra que define melhor a conduta de um julgador que não reconhece o evidente conflito de interesse a impedir, ou no mínimo manchar, a decisão ou sentença que será dada. Mais detalhes tratarei de trazer quando abordar o colapso do Banco Master, que ao se enredar em negócios de alto risco decidiu contratar ninguém menos que a mulher do ministro do STF, Alexandre de Moraes, segundo registrou O Globo.