Horário de verão já temos, clima às vezes exatamente como nos meses da estação mais quente, também. Agora só falta preparar a casa para o final de ano. É hora de ver como está o enxoval da mesa. Selecionei três imagens com peças da Camicado e uma da Fabricário para inspirar a sua decoração da mesa com praticidade e estilo, considerando as possibilidades de combinações com o que você no armário.

O frescor desse tom de azul tem a cara do verão e passa bem-estar, não é mesmo? As peças são avulsas e têm até os sousplats para a montagem completa. Para usar com louça branca, estes ficam lindos. Na loja tem metalizados também, uma ótima opção porque entram bem junto com praticamente qualquer cor e material de acessórios.

As peças dessa linha entram bem com o que tiver em casa em bege, branco, preto, cinza e até tons rosados, esverdeados e vermelhos. Tudo depende da tonalidade Studio Prestes

O ideal é tirar um momento para olhar tudo com calma e decidir. Isso porque à medida em que vai chegando perto do final de ano as lojas vão ficando mais lotadas. Por exemplo: considere uma louça com este aspecto de mármore: misturada com cinza e preto, dá um ar masculino, mas junto a peças coloridas muda a proposta. Não precisa comprar o conjunto completo. Pense nisso e experimente para ver o resultado. Dá para testar na própria loja, com a ajuda de uma vendedora.

Mármore é uma tendência forte. E fibras naturais sempre são bem-vindas Studio Prestes

Preto e branco é clássico. E, com essa pegada étnica, fica lindo. Esta louça tem textura no desenho. Tem que tocar para sentir. Desta forma, a composição reforça esse ar até meio savana africana mas, se jogado com guardanapos vermelhos, por exemplo, adquire uma alegria imediata. Tudo é uma questão de composição, de misturar para ficar com a sua cara.

Com beges e fibras, esta estampa fica linda, mas séria. Se você prefere mais cor, é só misturar e pronto Studio Prestes

Agora, vamos à imagem da mesa posta na loja Fabricário: o toque de vermelho dá um ar festivo e até natalino à mesa, não é mesmo?

Observe a composição de estilos e tons que resulta em uma mesa personalizada Studio Prestes