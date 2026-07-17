Quem é o meia-atacante argentino que o Grêmio tentou contratar

O Grêmio sondou a situação do meia-atacante argentino Matías Vargas, 29 anos, que atua no Al Fateh, da Arábia Saudita. No entanto, a negociação não teve avanço, pois o salário pretendido pelo atleta está fora do novo padrão estabelecido pelo clube.
O objetivo é trazer jogadores dentro da nova realidade, com valores mais baixos na comparação com contratações em anos anteriores. A ideia é fazer uma reformulação, com a saída no final do ano de jogadores com salários altos, como Amuzu e Willian, para a chegada de atletas dentro de um novo orçamento.
Como Matías Vargas não cedeu, a contratação não será feita. Ele começou a carreira no Velez Sarsfield, e jogou ainda na Espanyol- ESP, Adana Demirspor-TUR e Shanghai Port-CHI.
A direção gremista estuda outras alternativas e busca um meia para completar o ciclo de contratações para o segundo semestre.
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