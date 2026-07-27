Os valores da negociação entre Grêmio e Krovinovic

Krovinovic assinará contrato com o Grêmio até 2028. Hajlduk Split / Divulgação

O croata Filip Krovinovic terá um salário de cerca de R$ 400 mil por mês no Grêmio. O meio-campista, anunciado nesta segunda-feira (27) pelo clube, conseguiu a liberação sem custos junto ao Hajduk Split-CRO.

Justamente por isso a negociação se arrastou por vários dias. Para o Grêmio, a contratação só aconteceria se o jogador conseguisse essa rescisão de contrato na Croácia.

Pesou a vontade do atleta em deixar o país e a boa vontade do Hajduk Split, que depois de cinco temporadas aceitou a liberação.

Desta maneira, Krovinovic assinará contrato com o Grêmio até 2028, com um salário que a direção gremista entende estar dentro da atual realidade financeira, e sem o custo de transferência.