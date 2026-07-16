Os três clubes brasileiros punidos com transfer ban e a situação de Grêmio e Inter

Grêmio e Inter, depois de problemas recentes, estão livres neste momento. Renan Mattos e Jonathan Heckler / Agencia RBS

Três clubes brasileiros estão proibidos de registrar novas contratações para a retomada do Campeonato Brasileiro. Corinthians, Santos e Botafogo estão punidos pela Fifa com o transfer ban.

O motivo é o atraso no pagamento de contratações que envolvem transações internacionais.

Grêmio e Inter, depois de problemas recentes, estão livres neste momento. No caso do Grêmio, não existe novo problema após derrubar a punição que envolvia o pagamento ao River Plate-URU por um percentual dos direitos de Arezo.

Já o Inter teve um problema com falta de pagamento para o Krasnodar-RUS por Wanderson, mas também conseguiu solucionar a situação.

Clubes punidos com transfer ban:

Corinthians — falta de pagamento ao Philadelphia Union por Jose Martínez e multa administrativa da Fifa. Botafogo — falta de pagamento ao Junior Barranquilla por Jordan Barrera e multa administrativa da Fifa. Santos — falta de pagamento ao Monaco por Jean Lucas.