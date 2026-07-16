Os três clubes brasileiros punidos com transfer ban e a situação de Grêmio e Inter

Três clubes brasileiros estão proibidos de registrar novas contratações para a retomada do Campeonato Brasileiro. Corinthians, Santos e Botafogo estão punidos pela Fifa com o transfer ban.
O motivo é o atraso no pagamento de contratações que envolvem transações internacionais.
Grêmio e Inter, depois de problemas recentes, estão livres neste momento. No caso do Grêmio, não existe novo problema após derrubar a punição que envolvia o pagamento ao River Plate-URU por um percentual dos direitos de Arezo.
Já o Inter teve um problema com falta de pagamento para o Krasnodar-RUS por Wanderson, mas também conseguiu solucionar a situação.
Clubes punidos com transfer ban:
- Corinthians — falta de pagamento ao Philadelphia Union por Jose Martínez e multa administrativa da Fifa.
- Botafogo — falta de pagamento ao Junior Barranquilla por Jordan Barrera e multa administrativa da Fifa.
- Santos — falta de pagamento ao Monaco por Jean Lucas.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.