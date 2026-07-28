Grêmio toma decisão sobre futuro de Willian

Willian foi avisado de que não deverá ser aproveitado pelo Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

O meia-atacante Willian recebeu uma sinalização de que não deverá ser aproveitado pelo Grêmio no segundo semestre deste ano. A explicação é de que a equipe precisa de jogadores com outras características em virtude do sistema tático utilizado pela comissão técnica.

Após a Copa do Mundo, Willian entrou no decorrer da partida contra o Mirassol, ficou o tempo todo no banco de reservas diante do Bolívar e não foi relacionado para o confronto contra o Fluminense.

A tendência é de que o jogador também não receba oportunidade para a partida da volta contra o Bolívar, pela Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (30), na Arena.

No cenário atual, é pouco provável que Willian permaneça no Grêmio. No momento não existe proposta para a saída do jogador. Porém, com a sinalização recebida, não se pode descartar a possibilidade de antecipação do final do vínculo, válido até dezembro deste ano.

Aproveitamento

Willian disputou nove partidas do Campeonato Brasileiro e pode se transferir para outro clube da Série A, já que não ultrapassou o limite de jogos.

O atleta foi contratado pelo Grêmio em setembro de 2025 e foi peça importante no segundo semestre do ano passado, até sofrer uma fratura no pé direito. Neste ano, com a mudança da comissão técnica, não se encaixou no novo sistema.