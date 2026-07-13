Grêmio negocia contratação de zagueiro argentino

O Grêmio negocia a contratação do zagueiro argentino Matías Moreno, que pertence à Fiorentina-ITA, mas que na última temporada atuou por empréstimo no Levante-ESP.
O defensor tem 22 anos e iniciou a carreira no Belgrano-ARG, antes de se transferir para a Europa.
Matías tem 1m93cm de altura e tem como característica a imposição física. A curiosidade é que ele pertence ao clube que comprou Viery.
As conversas entre Grêmio e Fiorentina pelo zagueiro argentino estão em andamento. Neste momento a contratação do atleta é uma possibilidade, ainda sem certeza de desfecho positivo.
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