Grêmio encaminha contratação de meia croata; saiba quem é

O Grêmio encaminhou a contratação do meia croata Filip Krovinovic, que atualmente está no Hajduk Split. O jogador já trabalhou com Luís Castro, no Rio Ave, na temporada 2016/2017.
Depois do destaque nas mãos do atual técnico gremista, Krovinovic foi comprado pelo Benfica. E justamente pelo tempo em Portugal, ele consegue se comunicar bem em português.
O meia está com 30 anos. A avaliação da direção é de que Krovinovic tem potencial para entregar o que o Grêmio precisa nesse momento.
A informação foi apurada em conjunto com o repórter Saimon Bianchini.
Carreira de Filip Krovinovic
O início da carreira de Krovinovic foi no NK Zagreb. Depois de Rio Ave e Benfica, jogou no West Bromwich-ING e Nottingham Forest-ING. Desde 2021, ele está no Hajduk Split-CRO.
A negociação envolve a vinda do jogador apenas com pagamento de salários, dentro da nova realidade do Grêmio, sem custo de aquisição dos direitos do atleta.
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