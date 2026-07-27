Grêmio encaminha contratação de meia croata; saiba quem é

Filip Krovinovic, 30 anos, está no radar do Grêmio. Hajlduk Split / Divulgação

O Grêmio encaminhou a contratação do meia croata Filip Krovinovic, que atualmente está no Hajduk Split. O jogador já trabalhou com Luís Castro, no Rio Ave, na temporada 2016/2017.

Depois do destaque nas mãos do atual técnico gremista, Krovinovic foi comprado pelo Benfica. E justamente pelo tempo em Portugal, ele consegue se comunicar bem em português.

O meia está com 30 anos. A avaliação da direção é de que Krovinovic tem potencial para entregar o que o Grêmio precisa nesse momento.

A informação foi apurada em conjunto com o repórter Saimon Bianchini.

Carreira de Filip Krovinovic

O início da carreira de Krovinovic foi no NK Zagreb. Depois de Rio Ave e Benfica, jogou no West Bromwich-ING e Nottingham Forest-ING. Desde 2021, ele está no Hajduk Split-CRO.

A negociação envolve a vinda do jogador apenas com pagamento de salários, dentro da nova realidade do Grêmio, sem custo de aquisição dos direitos do atleta.

Filip Krovinovic, 30 anos, está no radar do Grêmio. Hajlduk Split / Divulgação