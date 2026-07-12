Fifa cogita mudança, mas Grêmio e Inter devem seguir fora de competição bilionária

Como a dupla Gre-Nal não participa da Libertadores de 2026 e dificilmente terá vaga em 2027, a última esperança seria a Libertadores de 2028. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Embalada pela avaliação interna positiva da Copa do Mundo com 48 seleções, a Fifa estuda a possibilidade de aumentar também o número de participantes do próximo Mundial de Clubes, que tem a sua segunda edição marcada para 2029.

Se isso for confirmado, a competição passará de 32 para 48 clubes, exatamente como ocorreu na Copa do Mundo de seleções. A Fifa ficou extremamente satisfeita com o aumento da receita do torneio nos Estados Unidos, México e Canadá e por isso pensa em fazer o mesmo na competição de clubes.

Assim, a América do Sul terá mais vagas. Só que pelo quadro atual nem assim Grêmio e Inter teriam perspectivas de participação em uma competição bilionária, que pagou R$ 5 bilhões em prêmios em 2025. O Fluminense, que chegou às semifinais, recebeu R$ 330 milhões.

Para o Mundial de 2029, as vagas serão dos campeões da Libertadores de 2025 (Flamengo), 2026, 2027 e 2028, além de duas vagas pela repescagem. Com a possibilidade de um Mundial com mais participantes, as vagas da Conmebol aumentariam também, possivelmente com valorização do ranking levando em conta os resultados entre 2025 e 2028.

Como a dupla Gre-Nal não participa da Libertadores de 2026 e dificilmente terá vaga em 2027, a última esperança seria a Libertadores de 2028. A não ser que a Conmebol decida valorizar a Copa Sul-Americana, o que não é a tendência se a Fifa realmente decidir pelo "inchaço" do Super Mundial.