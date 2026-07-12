Depois de Jovane Cabral, Grêmio prepara anúncio de outra contratação

Jovane Cabral em jogo contra a Argentina. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Além de Jovane Cabral, que já está contratado, o Grêmio prepara outro anúncio. O objetivo é trazer um meia, que será o responsável pela articulação da equipe.

O negócio internamente é tratado como muito bem encaminhado, com grande possibilidade de fazer o anúncio já nos próximos dias.

Nome em sigilo

O nome é mantido em sigilo. Mas a avaliação é de que o jogador terá a capacidade de agregar bastante.

O ambiente é de otimismo com a nova formação do time para o segundo semestre. Além de Jovane Cabral e do meia, a direção gremista tenta fechar às chegadas do lateral direito Diego Caito e do volante Mandaca. Um zagueiro para jogar pelo lado esquerdo também poderá ser contratado.

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