Copa do Mundo de 2030: o que sabe sobre as Eliminatórias

Vini Jr. lamenta eliminação na Copa do Mundo. Odd ANDERSEN / AFP

Após a eliminação da Seleção na Copa do Mundo, a CBF ainda aguarda informações sobre o formato das eliminatórias para o próximo Mundial, que será disputado na Espanha, Portugal e Marrocos.

Como os jogos de aberturas serão na Argentina, Uruguai e Paraguai, estes três países deverão ter vagas automáticas.

Em princípio serão mais três vagas diretas para as outras sete seleções. O desejo da Conmebol é de que Argentina, Uruguai e Paraguai, mesmo com vagas garantidas, também participem das Eliminatórias, que poderão ter uma outra roupagem, com uma espécie de competição, com direito a título, além das vagas para a Copa.

Retorno da Seleção

A Seleção Brasileira voltará a jogar no mês de setembro, pois dois amistosos já estão marcados contra a Austrália, na primeira data Fifa depois do Mundial.

O primeiro jogo está marcado para 25 de setembro, em Townsville. O segundo será no dia 29 de setembro, em Brisbane. As duas partidas serão contra a Austrália.

Existe a possibilidade ainda de um terceiro amistoso, na Ásia, no início de outubro. Será a oportunidade de início do ciclo do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2030.