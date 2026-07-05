Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

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Opinião

Copa do Mundo de 2030: o que sabe sobre as Eliminatórias

Próximo Mundial será disputado em seis países

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Eduardo Gabardo

Nova Jersey

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