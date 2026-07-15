Conmebol poderá confirmar competição com Seleção Brasileira nos Estados Unidos 

MetLife Stadium em East Rutherford foi palco de Brasil x Noruega. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A Conmebol estuda a possibilidade de confirmar os Estados Unidos novamente como sede da Copa América de 2028. Se isto acontecer, será mais uma competição importante no país que já está recebendo a Copa do Mundo de 2026.

A próxima Copa América é um dos grandes objetivos da CBF para o ciclo do Mundial de 2030. Na reunião de balanço da entidade na terça-feira, foram estabelecidas duas metas: vencer a Copa América de 2028 e as Eliminatórias da Copa do Mundo.

Copas e Olímpiada

O curioso é que muitas competições importantes estão sendo realizadas nos Estados Unidos, incluindo a última edição da Copa América (2024) e o Mundial de Clubes (2025).

Depois da Copa do Mundo, com final marcada para este domingo, o país receberá a Olimpíada de Los Angeles em 2028 e será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2031. E tenta receber também a Copa América de 2028 e o Mundial de Clubes de 2029.