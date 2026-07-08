Como está a situação de Pezzolano e quando o Uruguai terá novo técnico

Inter não corre o risco de perder Paulo Pezzolano agora. Ricardo Duarte / Internacional

O novo técnico da seleção do Uruguai deverá ser definido apenas no primeiro semestre de 2027. Após o fracasso na Copa do Mundo de 2026 e a saída de Marcelo Bielsa, o objetivo é esperar a eleição da Associação Uruguaia de Futebol, com a definição do próximo presidente da entidade, que deverá ocorrer em março do próximo ano.

Assim, o Inter não corre o risco de perder Paulo Pezzolano agora, um dos nomes cotados para a seleção uruguaia, que deverá ter um técnico interino na data Fifa de setembro deste ano.

O Uruguai, que receberá um dos jogos de abertura da Copa de 2030, já tem vaga garantida no Mundial. Por isso, o objetivo de realizar com calma o processo de reestruturação da seleção. O primeiro passo será a eleição. E depois a escolha do novo técnico.