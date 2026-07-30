Como está a relação entre Grêmio e Willian

Willian segue treinando no CT Luiz Carvalho. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Após a definição de que não será mais aproveitado pelo Grêmio, o meia-atacante Willian segue treinando no CT Luiz Carvalho. A partir de agora, a direção gremista e o estafe do jogador terão reuniões para definir a possibilidade de rescisão do contrato.

Um ponto importante é que Willian tem ótima relação com todo o grupo de jogadores, comissão técnica e direção. A avaliação interna é de que ele é extremamente comprometido com o projeto do clube.

A definição da sua saída é motivada por dois fatores: esquema tático de Luis Castro e a necessidade de redução da folha de pagamento.

Por isso Willian seguirá treinando normalmente no CT Luiz Carvalho. A definição do seu futuro está com a direção do Grêmio e o seu estafe. Se a rescisão de contrato for resolvida, o atleta pretende analisar eventuais propostas de outros clubes.

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