Clube da Rússia entra com ação no TAS contra o Grêmio

Camilo jogou no Grêmio no ano passado. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Akhmat Grosny-RUS recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte contra o Grêmio para tentar receber valores pela saída do volante Camilo, que atuou no clube gaúcho em 2025.

A audiência no TAS, na Suíça, está marcada para o dia 19 de agosto. O Grêmio mantém a confiança de que terá uma nova vitória nos tribunais, exatamente como ocorreu em janeiro deste ano, quando a Fifa rejeitou o pedido de ressarcimento do Akhmat.

O clube da Rússia pede um valor pela transferência. O Grêmio alega que a contratação ocorreu com base na normativa da própria Fifa, que suspende os contratos dos jogadores por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Camilo chegou ao Grêmio no início de 2025, ainda na gestão anterior. Neste ano, fora dos planos, foi repassado para a Chapecoense.