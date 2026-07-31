A situação de Luís Castro e o que se fala sobre Renato Portaluppi no Grêmio

Luís Castro foi vaiado após eliminação na Copa Sul-Americana. Duda Fortes / Grupo RBS

Nas entrevistas pós-jogo, o trabalho de Castro foi defendido pela direção, com a garantia de continuidade no cargo. E nos bastidores o discurso é o mesmo. Os dirigentes seguem com a convicção de que o técnico poderá resolver os problemas do time, que está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e eliminado da Copa Sul-Americana.

Fora dos microfones, o trabalho do atual técnico segue sendo elogiado. Mesmo com a enorme pressão, a ideia é não fazer a troca no comando técnico.

Justamente por isso se evita aprofundar conversas quando surge o nome de Renato Portaluppi. Existe o máximo respeito pela trajetória do maior ídolo do clube, mas o entendimento é de que é preciso fazer algo diferente do que foi feito nos últimos anos, quando Renato sempre foi a solução.

Luís Castro comandará o time nos jogos contra o Mirassol pela Copa do Brasil. Por enquanto, não existe a ideia de chamar Renato Portaluppi.