Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Respaldado
Notícia

A situação de Luís Castro e o que se fala sobre Renato Portaluppi no Grêmio

Nas entrevistas pós-jogo, o trabalho do técnico português foi defendido pela direção, com a garantia de continuidade no cargo

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