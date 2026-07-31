A situação de Luís Castro e o que se fala sobre Renato Portaluppi no Grêmio

A derrota para o Bolívar, com a eliminação na Copa Sul-Americana, foi um golpe duro para a relação da torcida do Grêmio com Luís Castro. Já no final da partida, o técnico foi vaiado na Arena, e o nome de Renato Portaluppi foi pedido por muitos torcedores.
Nas entrevistas pós-jogo, o trabalho de Castro foi defendido pela direção, com a garantia de continuidade no cargo. E nos bastidores o discurso é o mesmo. Os dirigentes seguem com a convicção de que o técnico poderá resolver os problemas do time, que está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e eliminado da Copa Sul-Americana.
Fora dos microfones, o trabalho do atual técnico segue sendo elogiado. Mesmo com a enorme pressão, a ideia é não fazer a troca no comando técnico.
Justamente por isso se evita aprofundar conversas quando surge o nome de Renato Portaluppi. Existe o máximo respeito pela trajetória do maior ídolo do clube, mas o entendimento é de que é preciso fazer algo diferente do que foi feito nos últimos anos, quando Renato sempre foi a solução.
Luís Castro comandará o time nos jogos contra o Mirassol pela Copa do Brasil. Por enquanto, não existe a ideia de chamar Renato Portaluppi.
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