Uma informação importante sobre as contratações que o Grêmio busca nesta janela

A lista de contratações dependerá das negociações envolvendo Gabriel Mec e Viery. Jeff Botega / Agencia RBS

A direção do Grêmio trabalha para fazer contratações para reforçar o grupo nesta janela da metade do ano. No entanto, com dificuldades financeiras, o objetivo é conseguir trazer atletas livres no mercado, após o final dos contratos agora no final de junho, sem necessidade de pagamento pela aquisição dos jogadores.

Por isso, contratações com um custo maior, como as realizadas no início do ano, não deverão acontecer desta vez. A direção está mapeando o mercado em busca de boas alternativas com condições financeiras viáveis.

A chegada de um novo lateral-direito é prioridade. Além disso, o Grêmio também avalia nomes de zagueiro e articulador. Mas a lista final de contratações dependerá das negociações de vendas, especialmente dos casos que envolvem Viery e Gabriel Mec.