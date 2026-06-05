Quais foram os assuntos da minha conversa com Carlo Ancelotti

Tive um momento privilegiado nesta quinta-feira (4) no Centro de Treinamento utilizado pela Seleção Brasileira nos Estados Unidos. Por alguns minutos, pude conversar com o treinador Carlo Ancelotti, bem próximo de onde os atletas se preparam para a estreia na Copa.

Na ocasião também estavam dois gaúchos que trabalham com o italiano na CBF: os dirigentes Rodrigo Caetano e Cícero Souza.

O Rio Grande do Sul, claro, foi um dos assuntos do bate-papo descontraído, já em clima de Copa. Os demais temas, compartilho nesta videocoluna.