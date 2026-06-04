Por que a permanência de Arthur no Grêmio começa a ficar difícil

Arthur deseja ficar no Grêmio, mas negociação está complicada. Duda Fortes / Agencia RBS

A negociação para a permanência de Arthur no Grêmio não teve qualquer avanço nos últimos dias. E, mais do que isso, é possível dizer que a situação está ficando difícil.

Como a negociação com a Juventus é complicada e o Grêmio não tem condições financeiras de fazer uma grande proposta, o objetivo é que Arthur consiga convencer o clube italiano a conseguir a facilitação para a liberação.

Arthur está disposto a fazer isso porque deseja continuar no Grêmio. Esta é a sua prioridade por entender que ainda tem muito a fazer no clube.

No entanto, primeiro é preciso ter em mãos uma proposta de renovação de contrato para ficar, o que ainda não aconteceu.