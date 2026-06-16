Os valores que encerraram a negociação entre Grêmio e Arthur

Arthur ganha um salário de R$ 1,5 milhões no Tricolor. Duda Fortes / Agencia RBS

A diferença de valores da negociação foi decisiva para o encerramento das tratativas para a renovação do contrato de Arthur com o Grêmio. O clube fez o comunicado nesta terça (16) de que o atleta não seguirá na Arena.

Atualmente o Grêmio paga um salário de R$ 1,5 milhão por mês para o jogador. E o mesmo valor foi oferecido para a renovação de contrato por mais dois anos, sem previsão de luvas.

Um ponto importante é que Arthur ainda tem contrato de mais um ano com a Juventus, onde tem direito a receber R$ 4 milhões por mês.

Ele estava disposto a abrir mão de parte desta quantia na Itália e aceitar o valor oferecido pelo Grêmio. Mas com acréscimo de luvas. Assim o valor total subiria para cerca de R$ 2,5 milhões por mês, incluindo salários e luvas.

Desta maneira, ele abriria mão de R$ 1,5 milhão por mês (R$ 18 milhões no total) da Juventus para tentar uma saída antecipada do clube italiano, sem custo para o Grêmio. Como a diferença foi considerada expressiva entre as duas partes, a opção foi pelo encerramento da negociação.

Do lado do Grêmio o entendimento é de que não existe condição de aumentar o valor da folha de pagamento do clube. Pelo contrário. O objetivo é reduzir o custo no segundo semestre.

E do lado do jogador a avaliação é de que ele abriria mão de uma quantia significativa para tentar conseguir uma liberação sem custos para o Grêmio.

Veja a nota do Grêmio: