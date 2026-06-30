O valor da proposta do Hull City para comprar Gabriel Mec

Hull City tem interesse na contratação de Gabriel Mec. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Hull City, da Inglaterra, ofereceu 11,5 milhões de euros para comprar o meia-atacante Gabriel Mec, do Grêmio. Além disso, a oferta prevê bônus e percentual de venda futura, o que poderia aumentar a quantia final.

O valor é considerado insuficiente pela direção gremista. Nestas condições não existe possibilidade de avanço da negociação.

Uma nova oferta poderá ser feita. O Grêmio gostaria de receber algo na casa de 20 milhões de euros.

Aos 18 anos, Gabriel Mec é titular do time de Luís Castro, com 28 partidas, três gols e duas assistências nesta temporada.