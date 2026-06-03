O novo cálculo da Fifa para ressarcir Grêmio e Inter; porque Suárez está na lista

Eduardo Gabardo

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Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

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Programa de benefícios distribuirá aproximadamente R$ 1,8 bilhão para clubes que tiveram jogadores convocados em todo o ciclo da Copa do Mundo 

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