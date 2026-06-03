O novo cálculo da Fifa para ressarcir Grêmio e Inter; porque Suárez está na lista

Uruguaio foi convocado para as Eliminatórias quando jogava no Tricolor. DANTE FERNANDEZ / AFP

Grêmio (Weverton e Balbuena) e Inter (Rochet e Félix Torres) tiveram jogadores convocados para a Copa do Mundo, e aguardam a confirmação da Fifa sobre o ressarcimento do Programa de Benefícios para Clubes. Está prevista a distribuição de cerca de R$ 1,8 bilhão entre todos os clubes que precisaram ceder atletas para seleções, pagando os seus salários sem poder utilizá-los.

A estimativa inicial era de um ressarcimento de até R$ 1,5 milhão por cada jogador, com o valor tendo variação de acordo com o tempo total cedido para a seleção.

Leia Mais Paralisação dos jogos por alerta de tempestade; como será na Copa do Mundo 2026

No entanto, a quantia exata ainda não pode ser confirmada. Para esta Copa, a Fifa levará em conta a distribuição do dinheiro de todo o ciclo do Mundial, desde a primeira rodada das Eliminatórias.

Isso significa que nomes como Suárez, Soteldo, Aravena, Villasanti, Noriega, Carballo, Kike Olivera, Carbonero, Borré, Enner Valencia e Alan Benítez entram nesta conta, pois participaram das Eliminatórias enquanto estavam na dupla Gre-Nal.

Cálculo complexo

Na próxima semana, a Fifa deverá detalhar como será a distribuição do valor de R$ 1,8 bilhão. É claro que o peso do período da Copa deverá ser maior, mas a ideia é recompensar um número maior de equipes do mundo inteiro que tiverem jogadores convocados no ciclo da Copa.

Como o cálculo será complexo, Inter e Grêmio precisarão esperar mais um pouco para saber o valor exato a ser recebido. A previsão de pagamento é para o segundo semestre deste ano.

*Colaborou: Rudá Neis