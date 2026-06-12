O goleiro que o Grêmio precisará emprestar

Adriel tem contrato com o Grêmio até 2027. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio terá de encontrar uma solução para o goleiro Adriel, que está voltando de empréstimo do AVS, que foi rebaixado para a segunda divisão de Portugal. Como o atleta não está nos planos, o objetivo é tentar acertar um novo empréstimo para outro clube.

Aos 25 anos, Adriel tem contrato com o Grêmio até 2027. Como não conseguiu se firmar no Bahia, no Athletic e no AVS, o clube deverá fazer nesta janela uma última tentativa de negociação para ter ainda alguma possibilidade de tentar valorizar o atleta.

A última vez em que Adriel entrou em campo pelo Grêmio foi em 2023, quando foi titular em 13 partidas e teve participação importante no título gaúcho daquela temporada.