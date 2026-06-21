O fracasso de Enner Valencia no início da Copa do Mundo

Contra a Alemanha, será a grande chance de recuperação de Valencia. Mauro Pimentel / AFP

Enner Valencia não conseguiu se destacar no início da Copa do Mundo. Pelo contrário. Teve atuações fracas pela seleção do Equador e desperdiçou oportunidades de gols importantes nas duas primeiras rodadas. Com os resultados negativos, a classificação para a segunda fase do Mundial é improvável.

Na estreia, Valencia teve chance de gol no início do jogo. Não marcou e no fim a Costa do Marfim venceu por 1 a 0. Na segunda rodada também teve oportunidades, mas parou no goleiro Eloy Room e o Equador ficou no empate sem gols diante da inexpressiva seleção de Curaçao.

O jogo da última rodada será na quinta-feira (25), contra a forte Alemanha, em Nova Jersey. Será a grande chance de recuperação de Valencia. Mas, até agora, ele fracassou.

Os gols perdidos foram uma marca do equatoriano no Inter, especialmente nas semifinais da Libertadores de 2023, contra o Fluminense. Na passagem pelo Beira-Rio ele disputou 100 partidas e marcou 31 gols. Na Copa do Mundo de 2022 pelo Equador, foram três jogos e três gols.