Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Baixo desempenho
Notícia

O fracasso de Enner Valencia no início da Copa do Mundo

Ex-atacante do Inter desperdiçou oportunidades de gol importantes nas duas primeiras rodadas do Mundial

Eduardo Gabardo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS