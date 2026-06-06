Grêmio ou Inter? Veja quem recebeu mais da Fifa por jogadores convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo

Luis Suárez e Enner Valencia foram convocados por Uruguai e Equador, respectivamente durante as Eliminatórias. André Ávila / Duda Fortes / Agência RBS

Além do ressarcimento pelos jogadores convocados para a Copa do Mundo, Grêmio e Inter vão garantir bonificações por ceder atletas durante a disputa das Eliminatórias do Mundial. O valor será de US$ 2.360 por jogador por partida

O Grêmio teve sete jogadores convocados para jogar as Eliminatórias no ciclo atual. O paraguaio Villasanti foi o mais requisitado, apesar de não ter tido espaço na lista final de Gustavo Alfaro. Ele foi convocado para 16 partidas. Suárez, Soteldo, Aravena, Noriega, Carballo e Kike Olivera completam a lista.

Pelas convocações para as rodadas da classificatória para o torneio deste ano, o Tricolor vai receber do Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa aproximadamente US$ 90 mil (R$ 464 mil na cotação atual).

O Inter teve menor número de jogadores convocados, mas a titularidade de dois deles em suas seleções elevou a quantidade de partidas da lista. Pela Colômbia, Enner Valencia teve 16 jogos, e Rochet teve 14 pelo Uruguai.

Borré, Alan Benítez e Carbonero também fora chamados para as Eliminatórias. Assim, o Inter deve receber da Fifa cerca de US$ 95 mil (R$ 489 mil na cotação atual).

Quantidade de partidas das Eliminatórias para as quais os jogadores da Dupla foram convocados

Grêmio

Suárez: 2

Soteldo: 6

Aravena: 8

Villasanti: 16

Noriega: 2

Carballo: 2

Kike Olivera: 2

Inter

Valencia: 16

Borré: 6

Rochet: 14

Alan Benítez: 2

Carbonero: 2