Grêmio ou Inter? Veja quem recebeu mais da Fifa por jogadores convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo

Eduardo Gabardo

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Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

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