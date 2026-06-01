Como fica a situação de Luís Castro no Grêmio após a saída do vice de futebol

As informações apuradas pela coluna dão conta de que a mudança deverá parar por aí. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio anunciou nesta segunda-feira (1º) a saída de Antônio Dutra Júnior do cargo de vice de futebol. Ele continua como vice-presidente do Conselho de Administração, mas não fará mais parte do departamento de futebol.

As informações apuradas pela coluna dão conta de que a mudança deverá parar por aí. Luís Castro deverá seguir normalmente como técnico da equipe, com a confiança da direção. Rafael Lima passa de diretor para a função de vice de futebol, com Paulo Pelaipe mantido como executivo.

Para a janela da metade do ano, pelo menos dois novos jogadores deverão ser contratados. E, pela questão financeira, existe a previsão da venda de uma das revelações da equipe. Gabriel Mec e Viery são os nomes mais cotados para uma possível transferência.