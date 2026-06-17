Atacante do Inter recebe proposta de clube do Japão

João Victor está na mira do Vissel Kobe, do Japão. Jeff Botega / Agencia RBS

O atacante João Victor, que recebeu algumas oportunidades no grupo principal do Inter nesta temporada, foi procurado recentemente pelo Vissel Kobe, do Japão. O clube demonstrou interesse na sua contratação e apresentou uma proposta.

No entanto, a situação não teve avanço, até porque o atacante está satisfeito no Beira-Rio e aguarda por mais oportunidades no segundo semestre.

Recentemente o diretor técnico Abel Braga fez elogios ao atleta, que é uma aposta do Inter para o futuro.