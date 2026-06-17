Eduardo Gabardo

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Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

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Atacante do Inter recebe proposta de clube do Japão

João Victor, de apenas 18 anos, foi procurado por clube do exterior

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