Atacante do Inter recebe proposta de clube do Japão

O atacante João Victor, que recebeu algumas oportunidades no grupo principal do Inter nesta temporada, foi procurado recentemente pelo Vissel Kobe, do Japão. O clube demonstrou interesse na sua contratação e apresentou uma proposta.
No entanto, a situação não teve avanço, até porque o atacante está satisfeito no Beira-Rio e aguarda por mais oportunidades no segundo semestre.
Recentemente o diretor técnico Abel Braga fez elogios ao atleta, que é uma aposta do Inter para o futuro.
João Victor está desde 2024 no Inter. Depois de se destacar na base, recebeu oportunidades no grupo principal e chegou a marcar um gol no Gauchão deste ano. O lateral-esquerdo Luiz Felipe, que é seu irmão, também atua no clube.