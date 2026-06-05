Agora é oficial: veja o valor que Grêmio e Inter receberão da Fifa pelos jogadores convocados para a Copa do Mundo

Goleiro do Inter, Rochet foi convocado pelo Uruguai. @Uruguay / Twitter / Reprodução

Grêmio e Inter já sabem o valor que receberão da Fifa do Programa de Benefícios aos Clubes, que prevê a distribuição de US$ 355 milhões para os clubes que tiveram jogadores convocados durante todo o período do ciclo da Copa do Mundo de 2026, incluindo o período da disputa das eliminatórias.

Sobre a convocação final das seleções para o Mundial, o pagamento será feito dessa forma: US$ 5 mil (R$ 25,6 mil) por dia para cada jogador convocado.

O Grêmio teve Weverton e Balbuena chamados para a Copa do Mundo. Já o Inter teve Rochet e Félix Torres convocados.

Weverton foi um dos convocados de Ancelotti. Filipe Duarte / Agencia RBS

O cálculo final dependerá do desempenho de cada seleção e quanto tempo os jogadores ficarão disponíveis para as suas seleções.

Se eles permanecerem 30 dias na Copa do Mundo (incluindo tempo de preparação) o cálculo será de US$ 150 mil por jogador (R$ 771 mil), totalizando US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão) para cada clube.

Se as seleções avançarem, e eles ficarem 40 dias no Mundial, o cálculo será de US$ 200 mil por jogador (R$ 1 milhão) totalizando US$ 400 mil (R$ 2 milhões) para cada clube.

Eliminatórias da Copa do Mundo

Mas, além disso, também acontecerá um pagamento pelo período das eliminatórias. O valor será de US$ 2.360 por jogador por partida durante as eliminatórias. Veja os convocados da Dupla durante o período classificatório para o Mundial.

Grêmio

Suárez

Soteldo

Aravena

Villasanti

Noriega

Carballo

Kike Olivera

Balbuena

Inter

Valencia

Carbonero

Borre

Alan Benítez

Rochet

Félix Torres