Weverton na Seleção: data de apresentação, substituto no Grêmio e ressarcimento da Fifa

Weverton foi escolhido pela experiência. Lucas Figueiredo / MoWA Press

A explicação de Carlo Ancelotti para a convocação de Weverton a Seleção Brasileira passou pela experiência do goleiro do Grêmio, que tem no currículo a Olimpíada de 2016 e a Copa do Mundo de 2022.

A partir de agora, o goleiro vive a expectativa de mais um Mundial. Mas, antes disso, ainda fica à disposição para três jogos do Grêmio. Em princípio, este será o calendário de Weverton:

20/5 - Grêmio x Palestino

23/5 - Grêmio x Santos

26/5 - Grêmio x Montevideo City Torque

27/5 - Apresentação da Seleção Brasileira na Granja Comary

Desta maneira, Weverton será desfalque para o jogo contra o Corinthians, no dia 30 de maio, na Arena. Com Gabriel Grando machucado, Thiago Beltrame deverá ser o titular.

Um ponto importante é que existe a previsão de um ressarcimento da Fifa aos clubes com jogadores convocados para as suas seleções para o período da Copa do Mundo. O motivo é o tempo que os atletas não ficam à disposição das suas equipes, que continuam responsáveis pelo pagamento dos salários. Para este Mundial, o valor aproximado é de R$ 1,5 milhão para cada jogador convocado.