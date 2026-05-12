Quem são os três concorrentes de Weverton pela vaga na Copa do Mundo

Weverton na comemoração da vitória sobre o Juventude nos pênaltis, pelo Gauchão. Renan Mattos / Agencia RBS

Weverton, goleiro do Grêmio, está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Pela apuração do ge.globo, seis goleiros estão no grupo: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), John (Nottingham Forest), Hugo Souza (Corinthians), Bento (Al Nassr) e Weverton (Grêmio).

O ge.globo ainda não teve acesso a toda a lista, portanto outros nomes podem aparecer. No entanto, é bem provável que o número total de goleiros seja esse mesmo.

Alisson está voltando de lesão muscular e deverá jogar na próxima sexta-feira pelo Liverpool. Considerando que Alisson e Ederson são nomes certos, a disputa de Weverton é com John, Hugo Souza e Bento pela vaga de terceiro goleiro da Seleção Brasileira.

A pré-lista conta com 55 nomes. A convocação dos 26 jogadores para a Copa será na segunda-feira (18) no Rio de Janeiro. Um ponto importante é que se um goleiro se machucar durante o Mundial, um dos nomes da pré-lista ainda poderá ser chamado durante o torneio.