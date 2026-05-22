Quem é o artilheiro do time sub-20 do Grêmio

Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Joia da base
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