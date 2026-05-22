Quem é o artilheiro do time sub-20 do Grêmio

Vini Ferraz marcou nove gols na temporada. ANGELO PIERETTI / Grêmio FBPA

O atacante Vini Ferraz, 18 anos, é o artilheiro do time sub-20 do Grêmio no Campeonato Brasileiro da categoria. Até agora foram seis gols na competição. O que chama a atenção é que ele já soma nove gols em 13 jogos na temporada, com um desempenho que rende elogios no clube.

Vini é atacante de lado e também joga como segundo atacante. Está no Grêmio desde o sub-8 e se destacou como artilheiro de outras competições de categorias sub-15, sub-16 e sub-17.

Depois de um início difícil, o Grêmio agora está em 15° lugar no Brasileiro sub-20. No jogo de quinta-feira (21), Vini Ferraz marcou dois gols na derrota de 5x4 para o Bragantino.

O próximo jogo da equipe será neste domingo (24) contra o Ivoti, pelo Gauchão sub-20. Pela competição nacional, o próximo confronto será diante do Cuiabá, fora de casa, na quarta-feira (27).

Em um momento em que o clube aposta na base, é importante ficar de olho no artilheiro do time sub-20.