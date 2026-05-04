Por que o Grêmio precisa esperar para fazer proposta por Arthur

Definição sobre o futuro de Arthur não deve ocorrer neste momento. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A direção do Grêmio não pretende fazer agora a proposta para comprar Arthur. O objetivo é esperar até o final do contrato de empréstimo, em 30 de junho, para poder fazer uma avaliação completa do cenário e poder tomar a melhor decisão.

Se a Juventus receber até o próximo mês uma proposta de outro clube, a situação exigirá um esforço financeiro maior do Grêmio. Mas se o clube italiano não tiver outra oferta, o cenário fica bem melhor para o clube gaúcho.

Vale lembrar que a Juventus não recebeu grandes ofertas após os empréstimos para Fiorentina e Girona nas duas últimas temporadas.

Por isso a expectativa é que, sem a valorização de estar no mercado europeu e sem convocação para a Seleção Brasileira, não apareça uma outra proposta com valor alto.