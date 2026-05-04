Por que o Grêmio precisa esperar para fazer proposta por Arthur

A direção do Grêmio não pretende fazer agora a proposta para comprar Arthur. O objetivo é esperar até o final do contrato de empréstimo, em 30 de junho, para poder fazer uma avaliação completa do cenário e poder tomar a melhor decisão.
Se a Juventus receber até o próximo mês uma proposta de outro clube, a situação exigirá um esforço financeiro maior do Grêmio. Mas se o clube italiano não tiver outra oferta, o cenário fica bem melhor para o clube gaúcho.
Vale lembrar que a Juventus não recebeu grandes ofertas após os empréstimos para Fiorentina e Girona nas duas últimas temporadas.
Por isso a expectativa é que, sem a valorização de estar no mercado europeu e sem convocação para a Seleção Brasileira, não apareça uma outra proposta com valor alto.
É exatamente isso que o Grêmio pretende aguardar. Desta maneira, a novela sobre a permanência ou não do volante ainda terá mais alguns capítulos. E a definição deverá ocorrer apenas no período de parada das competições por causa da Copa do Mundo.