O resultado preocupante para a dupla Gre-Nal

Tranquilidade só voltará para a dupla com sequência de vitórias. Jeff Botega / Agencia RBS

O jogo da noite de sábado teve um resultado preocupante para a dupla Gre-Nal. O Cruzeiro venceu o Bahia de virada em Salvador por 2x1 e subiu para o 10° lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos.

O Inter com o empate contra o Coritiba está em 11° lugar, com 18 pontos. O Grêmio, que terá um jogo difícil diante do Flamengo neste domingo, é o 15° colocado, com 17 pontos.

Será preciso acompanhar com muita atenção os jogos de Santos (16° com 15 pontos) contra o Bragantino e do Corinthians (17° com 15 pontos e na zona do rebaixamento) contra o São Paulo. Se os dois vencerem, o Grêmio corre o risco de entrar no Z-4 se não vencer o Flamengo. E o Inter poderá ficar também muito próximo dos últimos colocados.