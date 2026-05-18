O que a Juventus respondeu para o Grêmio sobre Arthur

Arthur vem se recuperando de lesão. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A direção do Grêmio já fez contato com a Juventus para buscar informações sobre a posição do clube italiano em relação ao futuro de Arthur. No entanto, não teve uma resposta objetiva sobre valores e condições de negociações para uma eventual proposta de compra.

A explicação dada envolve indefinição do planejamento da Juventus, definição de classificação para competições europeias da próxima temporada e fair play financeiro.

Mas um ponto importante é que tanto Grêmio como Juventus preferem aguardar em uma espécie de jogo de xadrez onde cada movimento é calculado.

No Grêmio o objetivo é esperar até o final do empréstimo, em 30 de junho, para ver se outro clube fará proposta. Se a Juventus não tiver outra oferta, o clube gaúcho fica em uma boa posição de negociação.

Do lado da Juventus, a avaliação interna é de que não adianta iniciar uma negociação agora sem saber se outras propostas poderão aparecer.