Grêmio prepara mais uma novidade no fardamento

O Grêmio pretende apresentar sua nova terceira camisa logo após o final da Copa do Mundo. A previsão de lançamento é para o início de agosto.
A data exata está sendo alinhada entre o clube e a New Balance, fornecedora de material esportivo.
As informações iniciais são de que o design será inovador, assim como foi feito com o segundo uniforme, que tem faixas assimétricas azuis.
Existe no clube enorme satisfação com os números de vendas dos uniformes lançados em março. E a expectativa é extremamente positiva para a novidade que será apresentada em agosto.