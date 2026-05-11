Grêmio prepara mais uma novidade no fardamento

Segundo uniforme tem faixas assimétricas azuis. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio pretende apresentar sua nova terceira camisa logo após o final da Copa do Mundo. A previsão de lançamento é para o início de agosto.

A data exata está sendo alinhada entre o clube e a New Balance, fornecedora de material esportivo.

As informações iniciais são de que o design será inovador, assim como foi feito com o segundo uniforme, que tem faixas assimétricas azuis.