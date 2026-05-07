Grêmio marca conversa com Amuzu sobre convocação; veja o que poderá acontecer

Tricolor joga pela Sul-Americana e pelo Brasileirão em datas próximas ao amistoso de Gana. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A direção do Grêmio terá uma conversa com Amuzu nesta quinta-feira (7) no CT Luiz Carvalho. O objetivo é chegar a uma definição sobre a liberação ou não do atacante para a seleção de Gana.

Em princípio o clube considera fundamental a permanência de Amuzu para os jogos contra Palestino (20/05) e Santos (23/05). Em um primeiro momento a ideia é que o atacante não dispute o amistoso de Gana contra o México (22/05). A avaliação é de que os dois jogos na Arena são fundamentais e que o atleta é imprescindível para o esquema de Luís Castro.

No entanto, a ideia é conversar com Amuzu para que as partes cheguem a um acordo. No momento não existe uma decisão tomada.