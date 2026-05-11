Fifa apresenta ex-volante do Grêmio no Grupo de Estudos Técnicos da Copa do Mundo

Gilberto Silva defendeu o Grêmio em 2011 e 2012. Lucas Uebel / Gremio.net

Gilberto Silva, campeão do mundo em 2002 pela Seleção Brasileira, e que jogou no Grêmio em 2011 e 2012, foi confirmado pela Fifa no Grupo de Estudos Técnicos (TSG), que compartilhará informações detalhadas sobre as 104 partidas da Copa do Mundo.

O grupo será supervisionado por Arsène Wenger, diretor de desenvolvimento do futebol mundial da Fifa, e liderado por Pascal Zuberbühler, especialista sênior de futebol, e terá nomes como Jürgen Klinsmann, Otto Addo e Pablo Zabaleta.

A equipe escalada pela Fifa fornecerá análises inovadoras de todas as partidas da competição, com o objetivo de ampliar e promover a compreensão do futebol em todo o mundo.

O TSG será composto por: Gilberto Silva (Brasil), Otto Addo (Gana), Tobin Heath (EUA), Jürgen Klinsmann (Alemanha), Jayne Ludlow (País de Gales), Michael O’Neill (Irlanda do Norte), Jon Dahl Tomasson (Dinamarca), Paulo Wanchope (Costa Rica), Aron Winter (Países Baixos) e Pablo Zabaleta (Argentina).

Além de Zuberbühler, o painel terá na liderança Tom Gardner, chefe de insights de desempenho do futebol da Fifa, com o suporte de uma equipe de analistas de futebol, engenheiros, cientistas de dados e analistas de desempenho operando em Miami e Dallas, além de suporte remoto de Manchester (Reino Unido).

Durante o torneio, a Fifa compartilhará as métricas e dados de desempenho mais avançados da história das Copas com emissoras de TV, público online, seleções participantes e jogadores. O serviço de inteligência de futebol aprimorado oferecerá novos dados para enriquecer a cobertura e a análise de todos os jogos, utilizando conteúdos visuais exclusivos em realidade aumentada e gráficos tradicionais, disponíveis durante e após as partidas.

— O Grupo de Estudos Técnicos ajuda a identificar tendências no jogo, prepara as futuras gerações e contribui para tornar o futebol mais emocionante, destacando as qualidades que os jogadores precisarão no futuro —afirmou Wenger, em comunicado emitido pela Fifa.

— Com um nível sem precedentes de dados de alta qualidade, o TSG poderá descrever, analisar e interpretar o que acontece em campo de uma forma que inspire tanto especialistas técnicos quanto torcedores. Não estamos apenas coletando mais dados; estamos buscando o equilíbrio ideal entre o conhecimento especializado e a estatística. Simultaneamente, queremos compartilhar nossas observações técnicas em tempo real durante o torneio —completou Wenger.

Os integrantes do grupo também serão responsáveis por eleger os vencedores dos prêmios individuais do torneio. Toda a informação sobre o trabalho do TSG está no Centro de Capacitação da Fifa. Pela primeira vez, os torcedores também poderão obter informações em tempo real através das redes sociais e do canal oficial no YouTube.

Os integrantes do TSG

Gilberto Silva : campeão da Copa do Mundo de 2002 com o Brasil.

: campeão da Copa do Mundo de 2002 com o Brasil. Otto Addo: 15 convocações por Gana e treinador da seleção em dois períodos (2022 e 2024-2026).

15 convocações por Gana e treinador da seleção em dois períodos (2022 e 2024-2026). Tobin Heath : bicampeã mundial (2015/2019) e duas vezes medalhista de ouro olímpica com os EUA.

: bicampeã mundial (2015/2019) e duas vezes medalhista de ouro olímpica com os EUA. Jürgen Klinsmann : campeão mundial como jogador em 1990 e técnico da Alemanha na Copa de 2006.

: campeão mundial como jogador em 1990 e técnico da Alemanha na Copa de 2006. Jayne Ludlow: 61 convocações pelo País de Gales e ex-treinadora da seleção feminina de seu país.

61 convocações pelo País de Gales e ex-treinadora da seleção feminina de seu país. Michael O’Neill: atual treinador da Irlanda do Norte, em sua segunda passagem pelo comando da seleção.

atual treinador da Irlanda do Norte, em sua segunda passagem pelo comando da seleção. Jon Dahl Tomasson : 112 jogos pela Dinamarca, vencedor da Champions League e ex-técnico da Suécia.

: 112 jogos pela Dinamarca, vencedor da Champions League e ex-técnico da Suécia. Paulo Wanchope: 73 jogos pela Costa Rica, seleção que também comandou como treinador.

73 jogos pela Costa Rica, seleção que também comandou como treinador. Aron Winter: campeão da Euro 1988 pela Holanda e ex-técnico do Toronto FC.

campeão da Euro 1988 pela Holanda e ex-técnico do Toronto FC. Pablo Zabaleta : ouro olímpico em 2008 e ídolo do Manchester City; atualmente auxiliar técnico da Albânia.

: ouro olímpico em 2008 e ídolo do Manchester City; atualmente auxiliar técnico da Albânia. Pascal Zuberbühler: 51 jogos pela Suíça e recordista por não sofrer gols na Copa de 2006. Atualmente é Especialista Sênior de Futebol da Fifa.