Convocação de Amuzu: a posição do Grêmio, que poderá ser ressarcido pela Fifa

Amuzu foi convocado por Gana pela primeira vez. JUAN MABROMATA / AFP

A convocação de Amuzu para a seleção de Gana foi uma surpresa. Isto porque com a troca de técnico apenas dois meses antes da Copa do Mundo, a nova comissão técnica decidiu fazer um amistoso para testar e observar novos jogadores. Caso contrário, a primeira lista seria justamente a do Mundial.

Por isso o português Carlos Queiroz, que vai para a sua quinta Copa do Mundo como técnico, estreará no dia 22 de maio no amistoso contra o México. Como não é data Fifa, não existe obrigatoriedade de liberação, mas dificilmente o Grêmio tomará a decisão de brecar o sonho do jogador de disputar uma Copa. A posição do clube não foi ainda oficializada, mas a tendência é de liberação.

Para ter alguma chance de convocação para a Copa, Amuzu terá de fazer uma grande atuação neste amistoso para tentar convencer Queiroz. A chamada para este jogo não conta com os principais jogadores do país.

Se Amuzu for convocado para a Copa do Mundo, o Grêmio terá direito a receber um valor próximo de R$ 1,5 milhão, que é a quantia que a Fifa destinará aos clubes por cada jogador convocado, como uma espécie de ressarcimento por ficar pagando os salários sem poder utilizar os atletas.

Gana está no grupo L da Copa do Mundo, com Inglaterra, Croácia e Panamá. Carlos Queiroz, 73 anos, comandou Portugal na Copa de 2010 e Irã nas Copas de 2014, 2018 e 2022. Recentemente treinou também as seleções de Omã, Colômbia, Egito e Catar. Ele assumiu na vaga de Otto Addo, demitido em abril pela federação ganesa.