Atacante que fracassou no Inter vira artilheiro da Série B

Mikael não marcou com a camisa do Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O centroavante Mikael, que teve uma passagem decepcionante no Inter entre 2022 e 2023, é o novo artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. No domingo (24), ele marcou dois gols na vitória do CRB por 4x2 contra a Ponte Preta e chegou aos seis gols na competição.

No Inter, Mikael teve problemas físicos e não conseguiu entrar em forma nos seis meses no Beira-Rio. Foram apenas 13 minutos em campo, sem gol marcado. O jogador dispensado em janeiro de 2023.

Em três anos, contando Salernitana, Inter e America-MG, fez apenas um gol. Agora, parece que Mikael está recuperando os bons tempos de Sport. Nesta temporada, aos 26 anos, soma 16 gols em 28 jogos pelo CRB.