Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

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Opinião

As duas novidades importantes na Arena do Grêmio após a parada da Copa do Mundo

Estádio receberá melhorias para proporcionar qualidade maior de conexão de internet dentro do estádio

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