As duas novidades importantes na Arena do Grêmio após a parada da Copa do Mundo

Arena do Grêmio terá melhorias para conexão de internet. Renan Mattos / Agencia RBS

A Arena do Grêmio terá novidades importantes a partir de julho, quando acontecerá a retomada dos jogos após a parada da Copa do Mundo. Uma delas será para proporcionar uma qualidade maior de conexão de internet dentro do estádio, e a outra será a instalação de um novo material que permitirá uma entrega diferenciada de publicidade.

O clube fechou uma parceria com a Unifique, que representará um avanço tecnológico importante. O torcedor terá possibilidade de maior conectividade, com sinal forte de internet, acesso a serviços digitais e interação durante os jogos.

E os painéis de LED, que serão instalados entre o setor Gold e os camarotes, darão possibilidade de uma entrega de publicidade muito mais atrativa. O material já começou a ser descarregado na Arena, e será instalado nos próximos dias.