Após consulta do Grêmio, CBF define data de apresentação de Weverton

Weverton ficará de fora da partida contra o Corinthians. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

A CBF conta com Weverton a partir do dia 27 de maio na Granja Comary para o início dos treinos da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Esta é a data definida para a chegada do goleiro, junto com os outros jogadores convocados.

O Grêmio chegou a fazer uma consulta sobre a possibilidade de liberação para Weverton jogar contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 30 de maio. Mas a CBF entende que isto é inviável. No dia 31 de maio ocorre o amistoso contra o Panamá, no Maracanã, na despedida da Seleção antes do embarque para os Estados Unidos.

Desta maneira, Weverton jogará pelo Grêmio contra o Palestino, Santos e Montevideo City Torque e depois se apresentará na Granja Comary.

Apenas Marquinhos, Martinelli e Gabriel Magalhães, envolvidos na final da Liga dos Campeões, poderão se apresentar depois da data marcada.