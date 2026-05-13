Adversário do Grêmio na Copa do Brasil pode contratar técnico gaúcho com passagem pelo Tricolor

Thiago Gomes está no Nacional do Amazonas. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O Confiança, adversário do Grêmio nesta quinta-feira (14) pela Copa do Brasil, poderá contratar um técnico gaúcho que já passou pelo Tricolor. Após a demissão de Cláudio Caçapa, no domingo (10), a direção avalia nomes e Thiago Gomes é uma das possibilidades.

Atualmente no Nacional do Amazonas, Thiago Gomes faz boa campanha. Neste ano já ganhou o campeonato estadual e fará a final da Copa Norte contra o Paysandu.

No Grêmio, Thiago Gomes foi técnico do grupo de transição, interino do time principal e auxiliar de nomes como Renato e Felipão. Como técnico principal, passou por times como Brasil de Pelotas, São José, Brasil, Sampaio Correa, Caxias e Linense, além de comandar o FC Samgurali, da Geórgia, no ano passado.