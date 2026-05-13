Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Busca por comandante
Notícia

Adversário do Grêmio na Copa do Brasil pode contratar técnico gaúcho com passagem pelo Tricolor

Confiança demitiu Claudio Caçapa no domingo (10) 

Eduardo Gabardo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS