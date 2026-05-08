A nota da Conmebol, a programação do Flamengo e como fica o jogo contra o Grêmio

Partida foi cancelada após bombas e invasão de torcedores em Medellín. JAIME SALDARRIAGA / AFP

Após a confusão em Medellín e a suspensão de Independiente x Flamengo pela Libertadores, a Conmebol divulgou uma nota oficial informando que a Direção de Competições e Operações decidiu "cancelar a partida por falta de garantias de segurança por parte do clube local e das autoridades competentes".

A partir de agora "o caso será remetido aos órgãos judiciais da Conmebol para as determinações correspondentes". Isto quer dizer que o jogo não será retomado e que a Conmebol terá uma decisão administrativa para tomar nos próximos dias.

O Flamengo conta com exemplos recentes para ter uma decisão favorável, com os três pontos para a equipe carioca. Foi exatamente o que aconteceu na Libertadores de 2025, quando a entidade declarou vitória de 3x0 do Fortaleza contra o Colo-Colo após a partida ser suspensa depois de um tumulto generalizado da torcida chilena em Santiago.

A delegação do Flamengo nem permaneceu em Medellín. Após o jantar na noite de quinta-feira (7), o grupo embarcou em voo fretado e já chegou em Porto Alegre para o jogo contra o Grêmio, domingo (10), na Arena.

Os treinos serão realizados no CT do Parque Gigante. Desta maneira, como não houve necessidade de permanência na Colômbia, o confronto do Campeonato Brasileiro não terá qualquer tipo de alteração e está confirmado para as 19h30min.