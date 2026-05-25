A meta ousada do Grêmio para a próxima janela de transferências

Naturalmente o nome de Gabriel Mec é o mais comentado no mercado. Jeff Botega / Agencia RBS

A direção do Grêmio trabalha com a possibilidade de fazer uma grande venda na janela de transferências da metade do ano, o que é considerado fundamental para as finanças do clube.

O Tricolor ainda aguarda a chegada de propostas oficiais, mas o objetivo é conseguir fazer alguma negociação na casa de 20 milhões de euros.

Naturalmente o nome de Gabriel Mec é o mais comentado no mercado, mas Viery também tem despertado o interesse de clubes europeus. Nomes como Luis Eduardo e Pedro Gabriel, convocados para a seleção brasileira sub-20, igualmente recebem consultas.

É claro que o Grêmio também vai contratar. O foco é um lateral-direito. E, dependendo de quem sair, uma reposição poderá ser analisada.