A decisão do técnico da Colômbia que vale R$ 1,5 milhão para o Inter

Borré (foto) disputa vaga com Kevin Viveros para o Mundial. ARIC BECKER / AFP

Néstor Lorenzo, técnico argentino que comanda a seleção da Colômbia, tem em suas mãos uma decisão que terá um impacto direto na vida do Inter.

Nos últimos dias, surgiram informações de que existe a possibilidade de Kevin Viveros, artilheiro do Brasileirão pelo Athletico-PR, ser convocado para a Copa do Mundo. Ele disputa vaga com Borré.

O momento de Viveros é melhor, mas Borré tem histórico na seleção, com convocações frequentes. Por isso a dúvida.

Se a escolha for por Borré, o Inter terá direito a receber cerca de R$ 1,5 milhão da Fifa. É o valor que a entidade projeta pagar para os clubes por cada jogador convocado para a Copa.

A medida faz parte do Programa de Benefícios ao Clubes, para que as equipes sejam ressarcidas por ceder atletas por um longo período para as seleções.

Além disso, a convocação de Borré também seria importante pela questão da valorização do atacante, já que o Inter está de olho em uma negociação na próxima janela de transferências.

Por isso, será fundamental ficar de olho na decisão de Néstor Lorenzo, que deverá ser anunciada nos próximos dias.