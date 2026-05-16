A cláusula de quase R$ 6 milhões que de novo escapou do Grêmio

A venda do jogador foi feita pelo Grêmio em janeiro de 2022 por 11 milhões de euros. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio novamente não receberá o bônus previsto no contrato da venda do lateral-direito Vanderson para o Monaco. Uma cláusula prevê obrigação de pagamento de 1 milhão de euros (R$ 5,8 milhões) em caso de classificação para a Champions League, desde que o lateral esteja em campo em 60% dos jogos.

A cláusula tem validade pelos quatro anos inicias do vínculo do atleta na França. Faltando uma rodada para terminar a Ligue 1, o Monaco, que está em sétimo lugar, não tem mais possibilidade de classificação para a Champions. Desta maneira, o Grêmio não receberá o bônus.

Na temporada anterior, o Monaco conseguiu a classificação, mas não escalou o lateral nos dois últimos jogos. Assim ele não atingiu o percentual 60% de partidas disputadas e o bônus também não foi pago.

A venda do jogador foi feita pelo Grêmio em janeiro de 2022 por 11 milhões de euros. Atualmente Vanderson está lesionado e ficou de fora da pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.