Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Obrigação
Notícia

A cláusula de quase R$ 6 milhões que de novo escapou do Grêmio

Monaco, do lateral-direito Vanderson, não atingiu objetivo previsto em contrato

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