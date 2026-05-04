A avaliação da nova etapa do trabalho de Luís Castro no Grêmio

O Grêmio tenta a partir desta terça-feira, contra o Riestra, na Argentina, uma sequência de bons resultados após conseguir atingir um objetivo considerado importante em uma nova etapa do trabalho de Luís Castro, que foi estabilizar defensivamente o time.
Nos últimos 30 dias, em nove jogos, a equipe levou apenas três gols. Nas últimas quatro partidas, nenhum gol sofrido. A avaliação interna é de que este é um passo importante no caminho para a chegada de um novo momento.
O trabalho agora é para o ajuste de questões de equilíbrio do time, para que o desempenho ofensivo melhore para a chegada das vitórias.
Estes serão os jogos do Grêmio até a parada para a Copa do Mundo:
- 05/05 Riestra x Grêmio
- 10/05 Grêmio x Flamengo
- 14/05 Confiança x Grêmio
- 17/05 Bahia x Grêmio
- 20/05 Grêmio x Palestino
- 23/05 Grêmio x Santos
- 26/05 Grêmio x Montevideo City Torque
- 30/05 Grêmio x Corinthians