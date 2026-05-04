Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Em busca de equilíbrio 
Notícia

A avaliação da nova etapa do trabalho de Luís Castro no Grêmio

Após estabilizar defensivamente a equipe, desafio agora é conquistar sequência de vitórias

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