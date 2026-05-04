A avaliação da nova etapa do trabalho de Luís Castro no Grêmio

Time de Luís Castro terá oito jogos até a parada para a Copa do Mundo. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio tenta a partir desta terça-feira, contra o Riestra, na Argentina, uma sequência de bons resultados após conseguir atingir um objetivo considerado importante em uma nova etapa do trabalho de Luís Castro, que foi estabilizar defensivamente o time.

Nos últimos 30 dias, em nove jogos, a equipe levou apenas três gols. Nas últimas quatro partidas, nenhum gol sofrido. A avaliação interna é de que este é um passo importante no caminho para a chegada de um novo momento.

O trabalho agora é para o ajuste de questões de equilíbrio do time, para que o desempenho ofensivo melhore para a chegada das vitórias.

Estes serão os jogos do Grêmio até a parada para a Copa do Mundo: