A ameaça que aumenta a pressão sobre Luís Castro e a posição da direção do Grêmio

Treinador saiu de campo vaiado. Renan Mattos / Agencia RBS

Se o Vasco vencer o Atlético-MG neste domingo em São Januário, o Grêmio ficará todo o período da Copa do Mundo na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Esta é a nova ameaça ao trabalho de Luís Castro, que já sofre uma pressão terrível após os resultados ruins e a derrota para o Corinthians.

No entanto, a direção gremista até o momento não projeta qualquer tipo de alteração. O mesmo discurso feito nos microfones é repetido nos bastidores. A ideia é dar ao técnico tempo de trabalho, com uma espécie de pré-temporada entre a segunda quinzena de junho e início de julho.

Além disso, a meta é trazer pelo menos dois novos jogadores na janela. Um deles será um novo lateral-direito. A convicção é de que o time poderá render mais. Com a permanência de Luís Castro.