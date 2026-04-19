Zona do rebaixamento bate na porta, e Grêmio terá mudança

Grêmio perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0. Gustavo Aleixo / Cruzeiro/Divulgação

A proximidade do Grêmio com a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro virou uma realidade. Após a derrota para o Cruzeiro, no sábado (18), a diferença é de apenas um ponto para o Corinthians, 17º colocado e que está no Z-4. Para piorar, o Grêmio, atualmente em 14º lugar, pode perder uma posição neste domingo se o Santos ao menos empatar contra o Fluminense na Vila Belmiro.

Com o perigo à vista, o técnico Luís Castro já avisou que mudará a estrutura tática da equipe. Uma possibilidade é a saída de um dos pontas para a entrada de mais um meio-campista. O problema é que o investimento no início da temporada foi na contratação de extremas, como Tetê e Enamorado. E um articulador não foi contratado.

A semana começa com o jogo de terça-feira, contra o Confiança, pela Copa do Brasil, na Arena. Será a oportunidade de recuperação contra um time da Série C.

Pelo Campeonato Brasileiro o Grêmio volta a jogar domingo (26), também na Arena, contra o Coritiba. A vitória será obrigação, caso contrário o time poderá entrar na zona do rebaixamento.

Situação da tabela do Campeonato Brasileiro: