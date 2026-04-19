Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Problemas
Opinião

Zona do rebaixamento bate na porta, e Grêmio terá mudança

Diferença para o Z-4 do Campeonato Brasileiro é de apenas um ponto após a derrota para o Cruzeiro 

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