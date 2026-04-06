Zagueiro some do São Paulo e quer ser negociado; vale o investimento para Grêmio e Inter?

A situação do zagueiro Arboleda no São Paulo ficou insustentável. Insatisfeito com falta de oportunidades do técnico Roger Machado, ele viajou para o Equador e não se apresentou para o jogo contra o Cruzeiro no último sábado.
Não responde mensagens e nem atende ligações dos dirigentes do clube paulista.
Arboleda tem contrato até 2027 com o São Paulo. Mas, pelo cenário atual, é praticamente certo que será negociado na próxima janela, em julho.
Em 2025, o Grêmio tentou a contratação deste zagueiro, mas ele não foi liberado pelo São Paulo. Neste momento, não existe interesse da atual direção gremista.
No caso do Inter, o clube busca um novo defensor para a metade do ano. A situação dele despertou curiosidade no Beira-Rio. Mas não foi feita nenhuma procura até agora.
Arboleda tem 34 anos e 359 jogos pelo São Paulo. Também foi convocado para a Copa do Mundo de 2022 pela seleção do Equador.
A experiência do Inter com Felix Torres, também equatoriano, não é das melhores. Mas Arboleda inspira mais confiança dentro de campo. Por isso, se as condições do negócio forem favoráveis, é um nome que não pode ser descartado.