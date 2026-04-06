Zagueiro some do São Paulo e quer ser negociado; vale o investimento para Grêmio e Inter?

Situação de Arboleda está insustentável. Rubens Chiri / Divulgação/São Paulo

A situação do zagueiro Arboleda no São Paulo ficou insustentável. Insatisfeito com falta de oportunidades do técnico Roger Machado, ele viajou para o Equador e não se apresentou para o jogo contra o Cruzeiro no último sábado.

Não responde mensagens e nem atende ligações dos dirigentes do clube paulista.

Arboleda tem contrato até 2027 com o São Paulo. Mas, pelo cenário atual, é praticamente certo que será negociado na próxima janela, em julho.

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Em 2025, o Grêmio tentou a contratação deste zagueiro, mas ele não foi liberado pelo São Paulo. Neste momento, não existe interesse da atual direção gremista.

No caso do Inter, o clube busca um novo defensor para a metade do ano. A situação dele despertou curiosidade no Beira-Rio. Mas não foi feita nenhuma procura até agora.

Arboleda tem 34 anos e 359 jogos pelo São Paulo. Também foi convocado para a Copa do Mundo de 2022 pela seleção do Equador.